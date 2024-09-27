Обвиняемый в убийстве девочки в хуторе Краснодарского края взят под стражу

Кореновский районный суд в Краснодарском крае удовлетворил ходатайство следствия об аресте на время расследования уголовного дела обвиняемого в убийстве 12-летней девочки, он взят под стражу до 2 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

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Следователи совместно с полицией и УФСБ России по Краснодарскому краю установили и задержали накануне мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой было найдено в начале сентября в водоеме в хуторе в Кореновском районе, сообщали ранее в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Он признал вину, его показания проверили на месте преступления.

"Кореновский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил. Срок меры - 1 месяц 7 суток, то есть до 02.11.2024", - говорится в сообщении.

В хуторе Бураковском Кореновского района 2 сентября нашли тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.