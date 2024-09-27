В Новосибирской области застрелили нападавшего на людей медведя

Труп медведя нашли на поле в Кочковском районе Новосибирской области. Полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, где председатель районного общества охотников и рыболовов района незаконно убивает медведя из машины.

"Поступило сообщение от государственного инспектора отдела охраны животного мира Минприроды Новосибирской области об обнаружении трупа медведя на сельскохозяйственном поле. Сообщение было зарегистрировано в установленном порядке. На место направлена следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что, со слов очевидцев, медведь выбежал из леса, кидался на людей и технику. "Сотрудниками полиции были опрошены свидетели происшествия, которые пояснили, что убитый медведь представлял угрозу работникам сельхозугодий и жителям близлежащих деревень", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в ведомстве.