Волонтера Россинскую* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов участницу волонтерского женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что 2 февраля Свердловский суд Белгорода отправил Россинскую* в СИЗО на 2 месяца в рамках расследования уголовного дела по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). По данным УФСБ по Белгородской области, находясь за пределами России она публично призывала к деятельности против РФ. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Как отмечает ТАСС, на протяжении нескольких месяцев волонтеры оказывают помощь жителям Харьковской области. Они доставляют продукты, медицинские препараты и корма для животных.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.