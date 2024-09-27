Массовая драка произошла в ТЦ под Москвой из-за очереди к банкомату

В подмосковном городе Котельники произошла массовая драка в торговом центре (ТЦ) «Мега Белая Дача» из-за очереди к банкомату. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, мужчина снимал деньги у одного из банкоматов, когда за ним в очередь встала семейная чета.

Посетитель ТЦ заподозрил, что стоящие за ним люди могут увидеть пин-код от его карты. Он развернулся и в грубой форме попросил их отойти подальше. Один из его оппонентов отказался и между ними вспыхнул конфликт.

Утихомирить посетителей сначала попытался мужчина, также стоявший в очереди. Ничего не вышло — его ударили первым. После этого к толпе подошли охранники «Меги».

Они разняли конфликтующих и вызвали полицию. Всех четверых драчунов отвезли в отделение на допрос.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали более 20 человек после массовой драки со стрельбой.