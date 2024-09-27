Экс-председателя комитета по труду Петербурга отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 18 суток в отношении бывшего председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко.

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Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Чернейко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ <…> Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрал Чернейко стражу по 13.10.2024 (18 суток)", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Петербурга, по версии следствия, в период с ноября по декабрь 2019 года Чернейко, являясь председателем комитета по труду и занятости населения Петербурга, а также его супруга похитили из бюджета города денежные средства в размере 300 тыс. рублей, выделенные для организации проведения ярмарки вакансий "Труд и занятость".

В пресс-службе судов отметили, что уголовное дело было возбуждено 1 июня 2024 года в отношении неустановленного лица. Первого августа предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, а 13 сентября возобновлено. Срок предварительного следствия установлен по 13 октября. Чернейко и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. При допросе Дмитрий и Татьяна Чернейко вину не признали.