СК проверит избивавших пенсионерок кавказских блогеров

Следственный комитет организовал проверку двух кавказских блогеров, которые демонстративно унижали и избивали пожилых женщин.

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Свои действия они публиковали в своих соцсетях.

«Следственными органами СК России по городу Москве и Краснодарскому краю по данному факту организованы процессуальные проверки», — говорится в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что молодые люди кавказской национальности в своих соцсетях делились видео, на которых они унижают и избивают бабушек. СК начал проверку по факту противоправных действий. Сейчас ход расследования находится под контролем центрального аппарата ведомства.