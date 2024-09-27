В Петербурге задержали мужчину за присвоение бюджетных средств

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали находящегося в федеральном розыске мужчину за присвоение 316 млн рублей, принадлежащих государственному учреждению Республики Саха, Якутия.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска главка задержан 53-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина, являясь на момент совершения преступления должностным лицом, в рамках исполнения госконтракта совместно с подельниками присвоил себе денежные средства в сумме 316 681 076 рублей, принадлежащие государственному учреждению Республики Саха. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.