В Братске мигрант забрался на мемориал героям Великой Отечественной войны

В Братске 34-летний Аброриддин Юсупов решил залезть на Мемориал Славы павших героев Великой Отечественной войны. После этого его задержали сотрудники правоохранительных органов.

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В отделе полиции ему объяснили, что именно символизирует памятник. Отмечается, что Юсупов подвергся критике со стороны иностранных специалистов.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статьям о вандализме и осквернении символов воинской славы, передает Telegram-канал «112».

До этого московский подросток сдал в полицию педофила из Кыргызстана, пытавшегося его совратить. 15-летнему подростку в Telegram начали приходить сообщения с непристойными фотографиями от неизвестного мужчины. Познакомившись с интернет-партнером вживую, подросток уточнил, хочет ли тот интимной близости.

Стало известно, что иностранных граждан без должного знания русского языка, однако имеющих соответствующий сертификат, лишат статуса или российского паспорта. Это связано с тем, что за последние три года было выявлено более 14 тысяч подобных нарушений.