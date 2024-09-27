В Москве пьяный дебошир угрожал взорвать боевую гранату в отеле

В Москве пьяный мужчина устроил дебош в отеле и угрожал взорвать там боевую гранату. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По информации ведомства, инцидент произошел в отеле на Чертановской улице. Один из постояльцев в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош и, держа в руках боевую гранату РГД-5, угрожал ее взорвать.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию людей из здания. Они пресекли противоправные действия дебошира, обезвредив его. Во время обыска номера злоумышленника было обнаружено две боевые гранаты, их изъяли.

До этого в Иркутской области прапорщик бросил учебную гранату в казармы, где находились кадеты. Двое из учащихся получили травмы. На место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. Как утверждают подростки, прапорщик попытался скрыться с места ЧП на авто.