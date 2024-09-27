В отеле Москвы мужчина угрожал взорвать гранату

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в отеле на Чертановской улице в Москве.

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Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— Сигнал «тревога» поступил от отеля на Чертановской улице. Администратор отеля сообщила, что постоялец, находясь в неадекватном состоянии, размахивал предметом, похожим на гранату, и угрожал ее взорвать. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими задержали мужчину и эвакуировали граждан, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленником оказался 41-летний уроженец Свердловской области. В номере подозреваемого обнаружили две гранаты РГД-5. Силовики проводят разбирательство по факту произошедшего.

Ранее суд приговорил к семи годам колонии строгого режима мужчину, который выстрелил из сигнального пистолета в голову врача скорой помощи в подмосковном Домодедово. Инцидент произошел ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково.