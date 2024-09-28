Суд арестовал счета бывшего замглавы Минобороны Булгакова

Суд наложил обеспечительный арест на счет бывшего заместителя главы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Суд арестовал банковский счет Булгакова, на который он получает переводы от других лиц, а также пенсию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, имущество бывшего замглавы оборонного ведомства при этом не арестовано.

Экс-замминистра обороны Булгакова подозревают в растрате в особо крупном размере

Арест Булгакову ранее был продлен до 25 декабря. Он обвиняется в мошенничестве, связанном с заключением контрактов на установку систем освещения в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. По делу проходят однокурсник экс-замминистра Геннадий Селезнев и генеральный директор компании "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев. Всем им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, ущерб составил около 50 млн рублей из-за завышения стоимости работ коммерческим предприятием, подконтрольным Булгакову. Сам экс-замглавы Минобороны вину не признает и утверждает, что не имел отношения к контракту, так как ушел с военной службы до его заключения.

Дмитрий Булгаков занимал пост заместителя министра обороны РФ с 2008 по 2022 год, в 2016 году ему было присвоено звание Героя России.