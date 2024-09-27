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Защита экс-мэра Сочи Копайгородского обжаловала его арест

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, арестованного по делу о растрате в особо крупном размере, обжаловала его арест. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на картотеку суда.

Защита экс-мэра Сочи Копайгородского обжаловала его арест
© РИА Новости

Суд зарегистрировал апелляционную жалобу. Дата заседания по этому вопросу пока не назначена.

Напомним, что Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 по май 2024 года, после чего ушел в отставку по собственному желанию. Затем он решил принять участие в специальной военной операции как доброволец. 25 сентября стало известно о его задержании в Луганске. Бывшего чиновника арестовали до 18 ноября.

Экс-мэру вменяется хищение на 3,7 млн рублей — по версии следователей, он незаконно получил в собственность два земельных участка. Вину Копайгородский не признал. 27 сентября сообщалось, что его проверяют на причастность к другим преступлениям.