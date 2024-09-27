Защита экс-мэра Сочи Копайгородского обжаловала его арест

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, арестованного по делу о растрате в особо крупном размере, обжаловала его арест. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на картотеку суда.

Суд зарегистрировал апелляционную жалобу. Дата заседания по этому вопросу пока не назначена.

Напомним, что Копайгородский занимал должность мэра Сочи с сентября 2019 по май 2024 года, после чего ушел в отставку по собственному желанию. Затем он решил принять участие в специальной военной операции как доброволец. 25 сентября стало известно о его задержании в Луганске. Бывшего чиновника арестовали до 18 ноября.

Экс-мэру вменяется хищение на 3,7 млн рублей — по версии следователей, он незаконно получил в собственность два земельных участка. Вину Копайгородский не признал. 27 сентября сообщалось, что его проверяют на причастность к другим преступлениям.