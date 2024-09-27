В ЛНР ликвидировали сеть наркоторговцев

Сотрудники СК РФ по Луганской Народной Республике (ЛНР) совместно с МВД по региону пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой осуществляли продажу наркотических средств бесконтактным способом сразу в нескольких регионах РФ, используя специально созданные группы в мессенджерах, сообщили в Telegram-канале ведомства.

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"Следователями следственного управления СК РФ по ЛНР при взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД по ЛНР пресечена деятельность организованной преступной группы в сфере незаконного оборота наркотических средств. Установлено, что криминальная организация состояла из функционально и территориально обособленных подразделений, расположенных в Ростовской области, Краснодарском крае и других субъектах. В ее состав входили руководители, организаторы, вербовщики, кураторы, администраторы, а также операторы и так называемые отделы доставки и сбыта", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на территории ЛНР вербовщики вовлекли в преступную деятельность супружескую пару и несовершеннолетнего. Они занимались хранением и распространением наркотиков через интернет, используя тайники-закладки. Чтобы привлечь внимание к своим площадкам по продаже запрещенных веществ, организаторы придумывали яркие запоминающиеся названия и логотипы. Также они использовали специальные программы, которые позволяли клиентам автоматически приобретать необходимое количество наркотиков в удобном районе ЛНР. Схема передачи товара была многоступенчатой и осуществлялась бесконтактно. После проведения расследования и экспертиз была собрана достаточная доказательная база, которая подтвердила причастность фигурантов к совершению преступления.

"Следователем Ленинского следственного отдела по городу Луганску собрана достаточная доказательственная база для предъявления обвинения фигурантам в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере)", - говорится в сообщении.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.