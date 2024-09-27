Ударившего девочку камнем по голове на Урале подростка заключили под стражу

Суд в Свердловской области заключил под стражу до 15 ноября включительно подростка, который ударил девочку камнем по голове и оставил в лесном массиве под Верхней Пышмой. Решение принято апелляционным судом, сообщили пресс-службе Свердловского областного суда.

© globallookpress.com

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что вечером 15 сентября подросток, находясь в лесу, из-за личной неприязни ударил 12-летнюю девочку камнем по голове, оттащил за ноги и оставил в лесу, ее сотовый телефон выбросил. С места происшествия скрылся, после объявления пропавшей в розыск отправился на ее поиски.

"Суд апелляционной инстанции отменил постановление Верхнепышминского районного суда, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении молодого человека меру пресечения в виде заключения под стражу по 15 ноября включительно", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении подростка была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 16 ноября 2024 года. Вину он признал, была осуществлена проверка показаний на месте.

Отмечается, что девочка находится в больнице в тяжелом состоянии.