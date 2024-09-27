Силовики ворвались в квартиру россиянина из-за переписки о компьютерной игре

Сотрудники спецслужб ворвались в квартиру к жителю Екатеринбурга из-за личной переписки в социальной сети, где он обсуждал создание оружия из компьютерной игры. Об этом пишет Baza.

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По данным издания, в переписке со знакомым мужчина обсуждал способы создания оружия в компьютерной игре. Силовики ворвались к нему около шести утра. Они пришли, чтобы провести осмотр квартиры и проверить электронику парня. В ходе разговора он объяснил, что в переписке шла речь об игре «7 дней до смерти» и ничего плохого он на самом деле не делал, следует из сообщения в Telegram-канале.

15 сентября продавец автозапчастей на Камчатке указал ФИО «Закиев Замир Рустамович» в образце заявления на возврат, что привело к началу проверки со стороны Федеральной службы безопасности. На следующий день владельца магазина пригласили в управление ФСБ, а в магазин прибыли сотрудники полиции. В ходе следственных действий выяснилось, что такую запись сделал продавец по имени Леонид Ю. Он заявил, что это была шутка, а документ уже уничтожен.