Двое мужчин избили кастетом москвича и украли у него телефон

Двое мужчин 18 и 19 лет избили кастетом жителя столицы на улице Ротерта. После избиения злоумышленники похитили телефон пострадавшего.

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Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

— Один из злоумышленников ударил его кастетом в область головы, а когда он упал, второй распылил ему в лицо газовый баллончик. После этого нападавшие совместно нанесли потерпевшему несколько ударов ногами по телу, забрали его мобильный телефон и скрылись, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых в Подмосковье. Силовики забрали у нападавших кастет и вернули пострадавшему телефон. Силовики возбудили уголовное дело в отношении мужчин и отправили их под домашний арест.

Ранее таксист разбил окно в пассажирском автобусе и нанес несколько ударов водителю в Москве. Злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.