МВД объявило в розыск Майкла Наки*

Блогер Майкл Наки* объявлен в розыск. Карточка с его данными опубликована на сайте МВД, пишет RT.

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При этом в карточке указано, что Наки* переобъявлен в розыск. Однако не приведена статься, по которой он разыскивается. По информации издания, розыск может быть связан с тем, что Майкл Наки* активно собирает и жертвует деньги Вооруженным силам Украины.

Ранее блогер был заочно осужден на 11 лет лишения свободы по делу о распространении фейков о российской армии.

Напомним, что ФНС заблокировала счета блогера Майкла Наки* из-за долга по налогам почти в 98 тысяч рублей. Также суд оштрафовал блогера на 30 тысяч рублей за то, что он не маркирует себя как иноагента и не указывает это в своих публикациях.

*внесен в России в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.