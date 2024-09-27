Стали известны новые детали убийства предпринимательницы под Саратовом

В организации убийства предпринимательницы Натальи Алешниковой из Балакова Саратовской области подозревают жену ее любовника. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Следователи задержали 53-летнюю женщину. По предварительной информации, именно она заказала похищение и убийство соперницы, когда узнала об их связи с мужем. Накануне ей продлили срок задержания, а в ближайшее время следователи предъявят обвинение и ходатайствуют в суд об аресте.

Напомним, что вечером 22 сентября двое неизвестных в масках схватили Алешникову на парковке, насильно посадили в ее же Toyota RAV4 и скрылись. Тело жертвы нашли 26 сентября в лесу на окраине города, рядом с ее машиной, которую прикрыли ветками. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое организованной группой).

Супруг Алешниковой ранее заявлял, что готов заплатить 1 млн рублей за любую информацию об убийцах женщины. Очевидцы заявляли, что похитители были одеты в темную одежду, а их лица нельзя было рассмотреть из-за масок.