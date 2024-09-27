Жителя Подмосковья признали виновным в госизмене

Жителя Подмосковья приговорили к 9,5 года колонии за госизмену
Житель Московской области приговорен к 9,5 года колонии за решение присоединится к украинскому вооруженному формированию.
Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
— Суд согласился с мнением государственного обвинителя - начальника отдела управления прокуратуры области Екатерины Кулиненковой и приговорил виновного к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — передает сообщение ведомства ТАСС.
Мужчина связался с украинцами и ему дали инструкцию, как необходимо действовать. Осужденный приехал в город Севск для перехода государственной границы. 24 июля осужденного задержали сотрудники правоохранительных органов.
Ранее усилиями военнослужащих Росгвардии и сотрудников ФСБ были обнаружены два тайника боевиков Вооруженных сил Украины на территории Луганской народной республики (ЛНР). Там хранились огнестрельное оружие и боеприпасы.