Россиянка спасла школьницу от представившегося «другом мужчины

Россиянка спасла второклассницу от представившегося «другом» взрослого мужчины
Жительница города Сертолово Ленинградской области спасла школьницу от приставаний взрослого мужчины, который представился ее «другом». Свои действия россиянка фиксировала на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Mash на Мойке».
На представленном видеоролике россиянин обнимает несовершеннолетнюю на детской площадке. Нездоровый интерес к ребенку вызывает вопросы у одной из очевидиц. Последняя интересуется у второклассницы, приходится ли ей родственником незнакомец. Когда девочка дает отрицательный ответ, женщина уводит ее с площадки. Мужчина же кричит, что он не педофил.
Позже выяснилось, что девочку отвели к родителям. Преследовавший ее и в прошлом пытался заигрывать с чужими детьми. Мужчину неоднократно видели в местах, где собирались несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 45-летнего мужчину, который преследовал 15-летнюю школьницу из соседнего дома и приставал к ней в подъезде.