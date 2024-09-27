Росгвардия и ФСБ нашли в ЛНР крупный схрон оружия

В одном из населенных пунктов на окраине ЛНР сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии. Газета.Ru

«В двух схронах обнаружены автомат Калашникова АК-74, 2 гладкоствольных ружья, гранатомет подствольный ГП-25, 7 выстрелов к гранатомету РПГ-7», - говорится в сообщении. Российская газета

Отмечается, что в тайниках нашли также более 2 кг тротила, 2 кг пластичного взрывчатого вещества, инженерные средства для осуществления взрывов и более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию. ТАСС