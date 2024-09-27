В подмосковной школе подросток ударил стулом одноклассника

Подросток ударил стулом ученика школы в подмосковном городе Озеры. Нападавшего ребенка поставили на профилактический учет. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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— В учебном заведении, расположенном в 1-й микрорайоне, между одноклассниками 2010 года рождения возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой подросток ударил стулом сына заявительницы. Несовершеннолетний, нанесший удар, поставлен на профилактический учет, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Пострадавшего отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, в ходе которой установят степень тяжести полученных травм. Полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после избиения одним из учеников другого в школе в подмосковных Мытищах. У пострадавшего ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.