Обвиняемому в покушении на Прилепина запросили пожизненный срок

Гособвинение просит пожизненный срок для Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — обвиняемого в покушения на писателя Захара Прилепина. Lenta.ru

«Прoшу признать Пермякова виновным и назначить ему пожизненное наказание и штраф в размере 1,5 млн рублей», - сказал гособвинитель в ходе судебных прений. Он уточнил, что запрошено отбывание первых 10 лет в тюрьме, а после - в колонии особого режима. ТАСС

Ранее Пермяков сообщил, что Служба безопасности Украины обещала заплатить за убийство Захара Прилепина 20 тысяч долларов. Российская газета