Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал признание

Отец четырех детей, которые умерли после отравления в Красноярском крае, сообщил на допросе, что семья вернулась домой через два часа после того, как он распылил дихлофос по всему периметру квартиры.

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Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Он сообщил, что разбрызгал [содержимое] баллона по всему периметру квартиры, при этом его дети и жена были на улице. В основном он брызгал на стены и мебель. Далее он вышел на улицу, положил баллон в мусорный пакет и поставил рядом с калиткой дома. Около двух часов вся семья находилась на улице. После этого [они] вернулись домой. Мужчина зашел первый, понюхал - ничем не пахло - и завел всю семью в дом", - сообщили в ведомстве.

По словам матери детей, после того, как семья зашла с улицы в дом, помещение не проветривали. В доме была открыта только небольшая форточка на кухне.

По данным СК, дихлофос и другие средства от насекомых изъяты из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края для проведения экспертиз.