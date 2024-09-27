Во Внуково задержан обманувший участниц конкурсов красоты мужчина

В столичном аэропорту Внуково задержали мужчину, который обманул участниц конкурсов красоты. Одна из девушек поверила мошеннику и перевела ему почти 200 тысяч рублей.

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Об этом в пятницу, 27 сентября, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В полицию обратилась 25-летняя жительница Подмосковья. Она рассказала, что на одном из светских мероприятий познакомилась с мужчиной, который организовывает поездки девушек на конкурсы красоты. Он сумел завоевать доверие заявительницы и убедил перевести ему 194 тысячи рублей для оплаты ее участия в одном из таких соревнований, — написала Волк в своем официальном Telegram-канале.

Полицейским удалось задержать мужчину в аэропорту — злоумышленником оказался уроженец Екатеринбурга. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и отправили подозреваемого под стражу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Антона Парамонова, который обманул «Мисс Москвы» Алесю Семеренко на несколько миллионов рублей. Он находится в СИЗО с августа.