Задержаны подозреваемые в легализации мигрантов по поддельным паспортам Украины

ФСБ и Следственный комитет России задержали девятерых организаторов преступной группы, помогавших получать российское гражданство уроженцам Центральной Азии по поддельным паспортам Украины.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и Следственном комитете.

"Соучастники подыскивали лиц из числа граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство РФ, за денежное вознаграждение в размере от 150 до 350 тыс. рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о имевшейся регистрации на территории Донецкой Народной Республики, что позволяло иностранным гражданам получить гражданство РФ в упрощенном порядке", - сообщили в СК.

Преступная группа действовала с 2023 года. С лицами, незаконно получившими российское гражданство, также проводятся следственные действия. Следствием инициирован вопрос о лишении их гражданства и дальнейшей депортации.

"Задержаны девять организаторов и активных участников межрегиональной группы, организовавшей незаконное пребывание иностранных граждан в России посредством использования поддельных украинских паспортов с регистрацией на территории вновь образованных российских регионов", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В рамках расследования проведено 30 обысков на территории Москвы, Донецкой Народной Республики, Ростова-на-Дону и Тулы, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки госорганов и учреждений, в том числе иностранного государства.

Продолжаются мероприятия по установлению дополнительных эпизодов и соучастников преступной деятельности, отметили в ФСБ. Как сообщили в СК, задержанным уже предъявлено обвинение. Преступная деятельность была пресечена при взаимодействии следователей столичного ГСУ СК, оперативных сотрудников ФСБ, ГУСБ МВД России, ГУ МВД по Москве. В задержании принимали участие также сотрудники Росгвардии.