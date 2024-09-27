По факту падения вертолета в Архангельской области завели дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Архангельской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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"Архангельским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - говорится в сообщении.

Предварительными следственными действиями установлено, что 25 сентября из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района Архангельской области вылетел вертолет Robinson с пассажиром на борту. Этот полет не согласовывался, план полета не подавался. Сегодня в лесополосе на территории Архангельской области обнаружен фюзеляж частного вертолета Robinson, сообщили в СУ на транспорте.