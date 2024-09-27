По факту падения вертолета в Архангельской области завели дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Архангельской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Архангельским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), - говорится в сообщении.
Предварительными следственными действиями установлено, что 25 сентября из села Бычье Мезенского района в деревню Карандашевская Приморского района Архангельской области вылетел вертолет Robinson с пассажиром на борту. Этот полет не согласовывался, план полета не подавался. Сегодня в лесополосе на территории Архангельской области обнаружен фюзеляж частного вертолета Robinson, сообщили в СУ на транспорте.