СК завел дело против руководителя проекта "Сибирская навигационная компания"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя проекта "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского, подозреваемого в мошенничестве на поставках в войска ВС РФ продукции военного назначения.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении руководителя проекта ООО "Сибирская навигационная компания" Владислава Пыльского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Пыльский, действуя совместно с соучастниками, поставил в 2022 году в войска ВС РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика. Преступными действиями фигуранта и его сообщников государству причинен ущерб на сумму 164 млн рублей. "Пыльский задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На денежные средства ООО "Сибирская навигационная компания" в размере 164 млн рублей наложен арест", - отмечается в сообщении.