СК: Полет упавшего в Архангельской области вертолета Robinson не согласовывался

В связи с крушением вертолета Robinson в Архангельской области было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет утверждает, что полет воздушного судна не согласовывался, а его план не подавался.

© СК РФ

— Архангельским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), — говорится в публикации на официальном Telegram-канале ведомства.

Депутат Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов, которые летели на рыбалку в Архангельской области, погибли в результате крушения вертолета Robinson 44.

До этого сообщалось, что 27 сентября вертолет Robinson 44 с Сергеем Сметаниным и Алексеем Семеновым на борту обнаружен. Отмечается, что Сметанин сам сел за штурвал, когда полетел со своим коллегой на рыбалку.

Ранее в СМИ появилась информация, что пропавший вертолет Robinson R44 разбился недалеко от резиденции губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Свидетели рассказали, что у деревни Бабанегово, где находится дом, были слышны звуки, напоминающие взрыв.