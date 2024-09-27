Пенсионерки устроили перестрелку на грибной поляне в Петербурге

74-летняя пенсионерка была ранена возле Белоострова под Санкт-Петербургом из-за того, что гуляла по грибной полянке. Об этом пишет Mash на Мойке.

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По данным издания, женщина собирала грибы, как вдруг к ней подошла неизвестная и четыре раза выстрелила в нее из бесствольного пистолета «Оса». Три пули попали прямо в пенсионерку. Она получила травмы бедра, кроме того была задета кость.

Подозреваемую в стрельбе оперативно задержала полиция. Ей оказалась 70-летняя жительница Карелии. В содеянном женщина не призналась и заявила, что впервые видит пострадавшую. По ее словам, в момент нападения она разговаривала по телефону и никакого пистолета при ней не было, следует из сообщения в Telegram-канале.

Другой случай произошел 26 сентября в Пензенской области. Группа цыган обокрала 83-летнюю бабушку участника специальной военной операции. По предварительным данным, они носили с участка бабушки металлические плиты. При разговоре с неравнодушными жителями, которые встали на защиту бабушки, злоумышленники отказались признаваться в содеянном. После профилактической беседы злоумышленники обещали возместить ущерб.