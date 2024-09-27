В Москве начался суд над американским наемником

Московский городской суд начал рассматривать уголовное дело против 72-летнего американского пенсионера Стефана Хаббарда.

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Мужчина обвиняется в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника. Мужчина заключен под стражу до 26 марта 2025 года.

«Ходатайство удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев, до 26 марта 2025 года», — огласила судья. Ее слова передает РИА «Новости».

Хаббард был доставлен в Мосгорсуд военной полицией. Прокурор настояла на аресте американца на полгода из-за риска его скрытия от правосудия и возможности продолжения преступной деятельности.

По данным следствия, 72-летний уроженец Мичигана, США, переехал на Украину в 2014 году и после стал активным участником военных действий. Там он жил с женщиной, которую считал своей женой, до того как она его покинула.

В мае 2022 года в СМИ появилось видеоинтервью с Хаббардом. В нем он рассказал о том, как украинская армия обстреливали поселок Изюм в Харьковской области с целью пропаганды, а также делился мнением, что ВСУ контролируется «иностранными государствами».

Ранее сообщалось, что в международный розыск объявлены наемники из Грузии и Франции 39-летний Алеко Хецуриани и 28-летний Гийома Андреони. Они заочно обвинены в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).