В Самарской области вынесли приговор бухгалтерам за хищение средств оборонзаказа

Два бывших бухгалтера АО "Полимер" в Чапаевске Самарской области приговорены к условному сроку и штрафу за хищение более 3,4 млн рублей, выделенных на выполнение государственного оборонного заказа, сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

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Чапаевский городской суд назначил одной из фигуранток штраф в размере 300 тыс. рублей, другой - три года лишения свободы условно.

"УФСБ России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность двух бывших сотрудниц АО "Полимер" (г. Чапаевск), на момент осуществления преступления занимавших должности ведущих бухгалтеров. <…> Установлено, что они организовали мошенническую схему по хищению денежных средств, выделенных на выполнение государственного оборонного заказа в интересах Министерства обороны РФ", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовных дел по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное группой лиц в особо крупном размере) установлено, что в период с 2017 по июнь 2019 года фигурантки начисляли деньги на зарплатные карты физлиц за фиктивно выполненные работы. Более 3,4 млн рублей они присвоили