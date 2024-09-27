Самолет с лопнувшей шиной парализовал работу московского аэропорта

Самолет с лопнувшей шиной на взлетно-посадочной полосе (ВПП) парализовал работу московского аэропорта Внуково. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас рейсы не впускают и не отправляют.

По словам пассажиров, они сидят без движения уже час. Диспетчеры отложили прием и отправку самолетов на 60-90 минут. На ВПП все еще находится воздушное судно с разрушившимся колесом, шина которого порвалась во время посадки. Его должен оттянуть тягач.

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Как рассказал официальный представитель Росавиации в Telegram-канале, инцидент произошел в 9:30 с самолетом Як-40, который летел из Вологды. По предварительным данным, у него лопнул пневматик. На борту находились 26 человек, в том числе 22 пассажира. Для освобождения ВПП аэропорт был временно закрыт, с 09:57 до 10:35 мск. За это время на запасные аэродромы ушли два рейса. С 10:35 Внуково работает штатно.