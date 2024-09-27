Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Омске

В Омске в одной из квартир пятиэтажки на улице Мира произошел взрыв газа. Об этом пишет Mash Siberia.

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По предварительной информации, произошел частичный обвал стен здания. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось. Жители были эвакуированы из здания, следует из сообщения в Telegram-канале.

11 сентября раздался хлопок в одном из районов Екатеринбурга. Одному человеку потребовалась медицинская помощь. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район оцеплен, частично перекрыто движение транспорта в районе улицы Крауля.

7 сентября в дагестанском Кизилюрте произошел взрыв газа в жилом доме. Инцидент произошел около 06:00. В результате произошедшего пострадал один человек. Мужчину в возрасте 26 лет транспортировали в Махачкалу, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

До этого в Новороссийске в жилом доме произошел взрыв. Предварительно, в девятиэтажке взорвался бытовой газ. После взрыва в здании выбило стекла, а также разгорелся пожар в квартире на четвертом этаже.