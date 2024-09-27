Грецкие орехи, начиненные мефедроном, изъяли полицейские в Подмосковье

В подмосковном Серпухове была обнаружена и изъята партия мефедрона, замаскированная под грецкие орехи. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве отметили, что наркотики были найдены силовиками в гараже дома, который арендовал 32-летний ранее судимый местный житель.

«Изъяли три пресс-пакета, пластиковую емкость с порошкообразным веществом, а также 58 свертков с аналогичным содержимым, часть из которых была спрятана в скорлупе грецких орехов. Кроме этого оперативники изъяли канистры с различными жидкостями, электронные весы, вентиляторы, упаковочный материал и лабораторную посуду», – пояснила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, эксперты определили, что порошок содержит мефедрон. При этом задержанный заявил, что все изъятое он делал для «личного употребления».

Уголовное дело расследуется по статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Подозреваемый арестован, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сотрудники таможни нашли в контейнерах с бананами, прибывших в Большой порт Санкт-Петербурга из Эквадора, 60 килограммов кокаина. Они были спрятаны в тайнике в потолке. Получателем груза значилась компания из Красноярска. Было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.