В Москве мигрант вызвал скорую помощь и напал на медиков

В Москве мигрант напал на медиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

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Мужчина вызвал скорую помощь, сообщил диспетчеру о плохом самочувствии. Во время осмотра он начал оскорблять сотрудников бригады и набросился на них.

Мужчину задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что он имеет гражданство одной из стран дальнего зарубежья.

Ранее мигранты устроили массовую драку в Подмосковье. О расследовании доложили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.