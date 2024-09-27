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На Кубани задержали обвиняемого в убийстве девочки

Следователи совместно с полицией и УФСБ России по Краснодарскому краю установили и задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки, тело которой было найдено в начале сентября в водоеме в хуторе в Кореновском районе, он признал вину.

На Кубани задержали обвиняемого в убийстве девочки
© globallookpress.com

Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Благодаря грамотной работе следователей, следователей-криминалистов регионального управления СК во взаимодействии с сотрудниками ГУК (Криминалистический центр) СК России, экспертами СЭЦ СК России и ЭКЦ ГУ МВД РФ по краю при оперативной поддержке ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по краю, УФСБ России по краю было установлено лицо, совершившее преступление. Им оказался 35-летний местный житель, который задержан следователем СК. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.

Следователи проверили его показания на месте преступления и готовят ходатайство в суд о взятии его под стражу на время следствия.

В хуторе Бураковском Кореновского района 2 сентября нашли тело девочки с признаками насильственной смерти. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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