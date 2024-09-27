Архангельский депутат и бизнесмен погибли при крушении вертолета

Место крушения вертолета Robinson 44, на котором летели депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов, обнаружено. Как сообщает Telegram-канал Shot, мужчины погибли — воздушное судно упало в 5 км от деревни Бычье.

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По информации канала, 25 сентября Сметанин и Семенов полетели рыбачить на вертолете предпринимателя. Бизнесмен сам сел за штурвал. Сперва они долетели из Архангельска до деревни Езевец. Там они взяли необходимое снаряжение и двинулись до озер неподалеку. Там мужчины порыбачили, после вернулись обратно в деревню, разгрузились и вылетели в Архангельск.

По дороге рыбаки приземлились в деревне Бычье на дозаправку. Оттуда вечером они сообщили родным, что уже вылетают домой и будут через три часа. Больше на связь они не выходили. Спустя несколько часов семьи стали паниковать, однако сообщили в экстренные службы о происшествии не сразу: полет был несогласованным, а сам борт не приписан к какому-либо аэродрому.

Обнаружить вертолет удалось лишь сегодня. Он потерпел крушение в болотистой местности.