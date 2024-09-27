ФСБ показала кадры задержания двух агентов спецслужб Украины

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показало видео задержания двух агентов украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста.

Возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена в форме шпионажа) и 276 (шпионаж) УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.