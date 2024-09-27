Обвиняемого в хищении денег у Минобороны россиянина арестовали

Столичный суд арестовал Владимира Иванова по делу о мошенничестве с госконтрактом Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на служебные документы.

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Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его арестовали в начале августа, а накануне апелляцию на меру пресечения отклонили. В материалах указано, что Иванову инкриминируют хищение денежных средств, «выделенных в целях реализации государственного контракта на выполнение работы для нужд министерства обороны РФ». Само уголовное дело было возбуждено 22 августа 2023 года. С каким именно госконтрактом оно связано — не уточняется.

Защита просила суд не лишать его свободы на время следствия, обращая внимание на «отсутствие доказательств события преступления» и причастности к нему Иванова. Кроме того, адвокаты указывали на позднее задержание мужчины — спустя год после возбуждения уголовного дела. В результате решение Тверского районного суда столицы об аресте оставили без изменения.