В Петербурге женщина поужинала грибами и попала в реанимацию

Россиянка попала в реанимацию после того, как поела грибов на ужин
Петербурженку госпитализировали из-за некачественного ужина. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел в Сестрорецке. По предварительной информации, женщина съела грибы, среди которых ей попались ядовитые. На данный момент неизвестно, где она приобрела продукт.
Россиянке понадобилась помощь медиков. Из Сестрорецка пострадавшую направили в реанимацию в НИИ имени Дженелидзе.
«Состояние женщины оценивают как тяжелое, пациентка помещена в реанимацию», – сообщается в публикации.
На ситуацию обратили внимание в полиции. Сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
Как рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, отравиться можно не только ядовитыми грибами. По словам специалиста, и съедобные виды легко вбирают из воды и почвы разные вещества, в том числе и тяжелые металлы, органические яды. Поэтому врач посоветовала не заниматься «тихой охотой» около автодорог.