СК озвучил результаты анализов погибшего котенка из дома отравившейся семьи

Найденные в организме умерших в Красноярском крае детей компоненты инсектицидов нашли и на шерсти котенка, который жил в семье и был найден мертвым рядом с домом. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Ранее в Красноярском крае после отравления умерли четверо детей (6, 11, 12 и 13 лет), а их родители попали в больницу в тяжелом состоянии. Изначально в качестве причины их смерти рассматривалось отравление едой. Семья ела курицу с приправой и готовые пельмени, купленные в магазине на развес. Однако опасных веществ в них, как и в остальных продуктах из дома семьи, не обнаружили.

По другой версии, семья могла отравиться химикатами, которые перепутали с приправами. Позже в СК сообщили, что в пробах, взятых у членов семьи, нашли следы инсектицидного средства от насекомых. Возле дома отравившейся семьи обнаружили мертвого котенка, его тело также было направлено на экспертизу.

Руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артем Кротов уточнил, что сейчас приоритетной версией следствия является «отравление детей инсектицидным средством».

«В ходе расследования установлено, что в жилище, где проживали погибшие, жил котенок. Он также погиб. (…) Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов. И, по предварительным данным, уже на шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», - пояснил он.

Напомним, что в Telegram-канале СК России по региону были опубликованы фотографии с дихлофосами «Варан», которые были изъяты в доме, где жила семья. При этом производитель дихлофосов компания «Сибиар» заявила, что их инсектицидные средства сертифицированы и безопасны при соблюдении инструкции по применению.