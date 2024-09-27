ФСБ завела дела о незаконном пересечении границы в отношении журналистов ABC

Федеральная служба безопасности РФ завела уголовные дела о незаконном пересечении границы в отношении журналистов австралийского телеканала ABC Флетчера Янга и Кэтрин Дисс.

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— Федеральной службой безопасности РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы РФ) в отношении граждан США (корреспондентов австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс), — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, дело завели на румынского журналиста Мирчу Парбу, передает ТАСС.

Американское издание Washington Post ранее писало, что их журналист и фотограф 17 августа прибыли в Суджу в Курской области для освещения событий. Известно, что представители СМИ передвигались по населенному пункту в сопровождении бойцов Вооруженных сил Украины.

До этого журналист телерадиокомпании Rai в Италии Иларио Пьяньерелли, выпустивший сюжет с украинскими военными в Курской области в кепке с нацистской символикой, попытался оправдаться за свои действия. Также он отметил, что эту нашивку увидел только после выхода репортажа в эфир.