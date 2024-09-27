Мощный ураган «Элен» вышел на материковую часть Флориды

Мощный торнадо, получивший название «Элен», вышел на материковую часть штата Флорида. Какие масштабы принимает разгул стихии, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC).

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По сведениям агентства, ураган достиг побережья в четверг 11 часов ночи по местному времени (6 часов утра пятницы по Москве) и был зафиксирован на востоке от устья реки Осилла. На тот момент скорость ветра дошла до отметки в 225 километров в час, что позволило отнести торнадо к четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона.