Мужчину задержали после избиения знакомого до смерти в Москве

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, на севере Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 сентября фигурант в квартире в Вокзальном пер. на почве личных неприязненных отношений нанес не менее пяти ударов по голове и туловищу своему знакомому. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.