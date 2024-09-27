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Мужчину задержали после избиения знакомого до смерти в квартире на севере Москвы

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, на севере Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице. 

Мужчину задержали после избиения знакомого до смерти в Москве
© РИА Новости
«Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 сентября фигурант в квартире в Вокзальном пер. на почве личных неприязненных отношений нанес не менее пяти ударов по голове и туловищу своему знакомому. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. 

«Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, с его участием проведена проверка показаний на месте. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.
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Москва