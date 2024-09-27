Мужчину задержали после избиения знакомого до смерти в Москве

Мужчину задержали после избиения знакомого до смерти в квартире на севере Москвы
Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, на севере Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.
«Головинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, 23 сентября фигурант в квартире в Вокзальном пер. на почве личных неприязненных отношений нанес не менее пяти ударов по голове и туловищу своему знакомому. Спустя непродолжительное время от полученных повреждений потерпевший скончался в больнице.
«Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину, с его участием проведена проверка показаний на месте. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.