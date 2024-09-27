Главарь ореховской ОПГ готовится к отправке в зону СВО

Лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин, отбывающий пожизненное заключение, планирует добиться разрешения на участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным канала, 59-летний Сергей Буторин был приговорен к пожизненному заключению за убийство 38 человек. Наказание он отбывает в колонии «Полярная сова» в ЯНАО.

«Сергей Буторин собрался писать новое ходатайство об отправке в зону боевых действий. И если в прошлый раз ему было отказано из-за пожизненного, то в этот раз он рассчитывает на «специальные решения» по таким заключенным, как он», - отмечает канал.

Глава Ореховской ОПГ настаивает на том, что имеет необходимые навыки для отправки в зону боевых действий, так как в армии служил в саперном подразделении и закончил срочную службу в звании прапорщика. Также армия дала ему навыки бокса и владения оружием.

В этот раз Буторин уверен, что получит положительный ответ и начал подготовку к поездке. Он ежедневно тренируется, а в последние месяцы стал практиковать йогу - изучает дыхательные практики и концентрацию внимания, пишет канал.

Ранее бывший борец Тахран Эльдукаев, обвиняемый в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним, попросил следствие приостановить его уголовное преследование для заключения контракта с Минобороны России и участия в специальной военной операции. Бывший борец собирается отправиться в зону боевых действий вместе с отрядом из родственников и знакомых, которых готов самостоятельно обеспечить экипировкой.