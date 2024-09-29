Десятки человек погибли из-за урагана Джон в Мексике

На столицу Мексики обрушился ураган «Джон» — уже есть около 22 погибших. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает The Guardian.

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Сообщается, что около 70 рейсов в стране вынуждены были совершить экстренную посадку на запасных аэродромах, а жителей нескольких районов эвакуируют, передает издание.

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В связи с последствиями бушующего в Соединенных Штатах Америки урагана «Хелен» власти Флориды приняли решение об объявлении экстренной эвакуации жителей из опасных районов. Согласно предоставленной информации, свои дома покинули уже более 70 тысяч человек, проживающих в четырех округах штата. Местные синоптики предупреждают, что сила урагана может вырасти до четвертой категории. Уточняется, что последний раз ураган такой силы бушевал в регионе в 1851 году.

Ранее критическое наводнение на юге Польши спровоцировало власти страны к привлечению к спасательным работам армии республики. Обильные дожди в стране спровоцировали подтопления в нескольких населенных пунктах.

В Польше не хватает бюджетных средств на водохранилища, которые спасают страну от наводнений, потому что выделенные на них деньги ушли на помощь Украине.