Передававших сведения о защите Крымского моста агентов СБУ задержали

Силовики задержали двух агентов украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных, в том числе о системе защиты Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Отмечается, что один из задержанных — 45-летний житель Крыма. По открытому каналу мобильной связи он позвонил на телефон «горячей линии» Службы безопасности Украины (СБУ), «инициативно предложив свою помощь противнику». В частности, мужчина передал координаты установки ПВО в Керчи, которая входит в систему защиты Крымского моста. Кроме того, он пересылал другие сведения, связанные с перемещением военной техники в зону спецоперации, а также данные об объекте оборонно-промышленного комплекса на полуострове. Информация была нужна для нанесения ракетных ударов.

Второй задержанный — 43-летний иностранец. С помощью мессенджера он связался с представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и предложил им помощь. Он собирал и передавал украинской спецслужбе информацию о местах дислокации в Севастополе вооружения, военной техники, подразделений и объектов Вооруженных сил РФ.

Возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме шпионажа) и ст. 276 УК РФ (шпионаж). Они предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанные арестованы.