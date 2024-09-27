Российский город остался без света из-за крупной аварии

Жители города Фокино в Приморском крае временно не имеют доступа к электричеству из-за аварии на подстанции Промысловка, сообщил глава городского округа Александр Баранов. По его словам, он лично находится на месте ЧП, до восстановления подачи электричества потребуется порядка трех часов.

Дорогие жители Фокино, в данный момент я нахожусь на подстанции Промысловка. Работы по устранению неполадок уже активно ведутся. Привлечены дополнительные силы компании АО «Оборонэнергия», — написал он в своем Telegram-канале.

Баранов добавил, что первым шагом будет возобновление электроснабжения, затем специалисты перейдут к подключению Руднево. По предварительной информации, фронт ремонтных работ достаточно большой, поэтому в выполнении задачи задействованы все имеющиеся ресурсы. В завершение он отметил, что будет регулярно сообщать свежие сведения о готовности объектов. По данным на 2023 год, в Фокино проживало около 19,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обесточивании нескольких сел Волоконовского района на фоне атаки украинских БПЛА. Он отметил, что были повреждены линии электропередачи, в пяти населенных пунктах наблюдаются временные перебои.