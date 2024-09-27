Из магазинов под Красноярском изъяли средства от насекомых

Дихлофосы и другие средства от насекомых изъяли из магазинов в поселке Красная Сопка Красноярского края, где отравилась семья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Красноярскому Краю и Хакасии.

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В ведомстве уточнили, что средства изъяли для проведения экспертиз.

27 сентября сообщалось, что экспертиза показала в организмах отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края детей компоненты неизвестного инсектицидного средства. Инсектициды — это химические препараты, предназначенные для уничтожения насекомых.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.